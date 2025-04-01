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Eskişehir'de polisten kaçan sürücüye 25 bin TL ceza uygulandı

Eskişehir'de polisten kaçan sürücüye 25 bin TL ceza uygulandı Eskişehir'de ‘dur’ ihtarına uymayan ve kaçarken uyuşturucu madde atıldığı öne sürülen otomobilde bulunan 2 kişi polisin takibi sonucu yakalandı. Sürücüye 25 bin TL idari para cezası uygulandı.