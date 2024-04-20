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Eskişehir'de yağış ve rüzgar engel olmadı! Porsuk Çayı'nda gondol sırası

Eskişehir'de yağış ve rüzgar engel olmadı! Porsuk Çayı'nda gondol sırası Eskişehir’de soğuk havaya rağmen gondol ve tekneye binmek isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklara neden oldu.