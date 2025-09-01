ESRA EROL yeni sezon ne zaman, bugün mü? 1 Eylül 2025 ATV yayın akışı ATV ekranlarının gündüz kuşağında en çok izlenen yapımlarından Esra Erol’da yeni sezonuyla ekranlara geri dönüyor. İzleyiciler, bugün yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. İşte 1 Eylül 2025 ATV yayın akışı...