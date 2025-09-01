Abone ol: Google News

ESRA EROL yeni sezon ne zaman, bugün mü? 1 Eylül 2025 ATV yayın akışı

ATV ekranlarının gündüz kuşağında en çok izlenen yapımlarından Esra Erol’da yeni sezonuyla ekranlara geri dönüyor. İzleyiciler, bugün yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. İşte 1 Eylül 2025 ATV yayın akışı...

Yayınlama Tarihi: 01.09.2025 09:15
ATV’nin gündüz kuşağında ilgiyle takip edilen programı Esra Erol’da, yeni sezon hazırlıklarını tamamladı.

Hafta içi her gün canlı yayınlanan programı yakından takip eden izleyiciler, yeni bölümlerin ne zaman başlayacağını merak ediyor.

Özellikle “1 Eylül 2025’te ilk bölüm yayınlanacak mı, ATV yayın akışında yer aldı mı?” soruları araştırılıyor.

ESRA EROL’DA YENİ SEZON BAŞLIYOR

ATV ekranlarının gündüz kuşağında en çok izlenen programlarından Esra Erol’da, yeni sezona “merhaba” demeye hazırlanıyor. İzleyicilerin merakla beklediği program, bugün saat 16.00’da ekrana gelecek.

1 EYLÜL 2025 ATV YAYIN AKIŞI

  • 08: 00 Kahvaltı Haberleri
  • 10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13: 00 atv Gün Ortası
  • 14: 00 Sen Anlat Karadeniz
  • 16: 00 Esra Erol'da
  • 19: 00 atv Ana Haber
  • 20: 00 Aile Saadeti

