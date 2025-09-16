Eşref Rüya 14. bölüm 2. fragman: “Eşref’i ortadan kaldırmam lazım!”

Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya, ikinci sezonu ile ekrana dönmeye hazırlanıyor.

Merakla beklenen yeni sezonun ilk bölümünde, Eşref’in hapishaneye girmesi ile hikayede önemli değişimler yaşanacak.

Yetimlerin başına bu süreçte Kadir geçerken, Nisan kariyerinde hızlı bir yükseliş yakalayacak.

Ancak Eşref’in içeriden çıkmasıyla birlikte dengeler yeniden sarsılacak ve olaylar bambaşka bir boyuta taşınacak.

YENİ FRAGMAN GELDİ

Eşref Rüya, 17 Eylül 2025 Çarşamba günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

Dizinin yeni bölümüne ait ikinci fragman geldi. İşte Eşref Rüya 14. Bölüm 2. Fragmanı: