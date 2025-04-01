İzmir'de Talip B'nin (75) kullandığı 35 GB 7884 plakalı kamyonet, Kuşadası-Seferihisar kara yolunun Cumhuriyet Mahallesi kısmında yaya halindeki Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Kayhan'a (56) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Kazada ağır yaralanan Kayhan, kaldırıldığı Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Kazanın ardından kaçan sürücü Talip B, Doğanbey Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yakalandı.
Kayhan'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Kayhan'ın işlemlerin ardından yakınlarınca teslim alınan cenazesi, kara yoluyla memleketi Diyarbakır'a götürülecek.
Kayhan için yarın Ulu Cami'de ikindi vakti cenaze töreni düzenlenmesinin planlandığı öğrenildi.
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