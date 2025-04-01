Haberler



İç Haber



Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, trafik kazasında yaşamını yitirdi

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, trafik kazasında yaşamını yitirdi Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Kayhan, İzmir'de kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.