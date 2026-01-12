TOKİ Bayburt kura çekimi saat kaçta? Bayburt 500 Bin Sosyal Konut kurası CANLI İZLE

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut çalışmaları arasında gösterilen “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında TOKİ, Türkiye genelinde 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa etmeyi hedefliyor.

Proje kapsamında Bayburt’ta yapılacak kura çekimiyle, sosyal konutlardan yararlanacak hak sahipleri belli olacak.

TOKİ’nin planlamasına göre Bayburt’ta merkezde 500, Arpalı’da 31, Çayıryolu köyünde 20, Aydıntepe’de 30, Demirözü’nde 79 ve Gökçedere’de 63 olmak üzere toplam 723 sosyal konut yapılacak.

Başvuru yapan vatandaşlar ise kura çekiminin saat kaçta gerçekleştirileceğini ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağını araştırıyor.

TOKİ BAYBURT KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

TOKİ’nin Bayburt’ta hayata geçireceği 723 sosyal konut projesi için hak sahiplerini belirleyecek kura çekiminin tarihi ve saati netleşti.

Buna göre başvuruda bulunan vatandaşlar arasından konut sahibi olacak isimler, 12 Ocak Pazartesi günü saat 17.00’de yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

Çoruh Kültür Merkezi’nde düzenlenecek çekilişin ardından hak sahipliği sonuçları, TOKİ’nin resmi internet sitesi ve ilgili kanalları üzerinden öğrenilebilecek.

TOKİ BAYBURT KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE



