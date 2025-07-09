Evde sinek bırakmıyor! ŞOK’a sinek kapanı geliyor: İşte fiyatı

ŞOK Market, 12 Temmuz tarihli yeni aktüel ürünler kataloğunu paylaştı.

Bu hafta evini yenilemek, temizliğe hız kazandırmak veya sinek sorununa kökten çözüm arayanlar için kaçırılmayacak ürünler geliyor.

Katalogda özellikle duvar boyaları, çok amaçlı merdivenler ve ev tadilatına yönelik pratik ürünler dikkat çekiyor.

Bunun yanı sıra temizlik işlerini kolaylaştıracak teknolojik ürünler de raflarda yerini alıyor. Cam silme robotu ve buharlı temizlik makinesi, hafta sonu alışveriş listelerinde yerini şimdiden aldı.

Yaz aylarının en büyük dertlerinden biri olan sineklere karşı da çözüm ŞOK’ta: Sinek kapanı bu hafta uygun fiyatla satışta olacak.

İşte ŞOK 12 Temmuz aktüel ürünler: