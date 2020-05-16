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    Evinden çıkan korona şüphelisi, ihbar üzerine yakalandı

    Evinden çıkan korona şüphelisi, ihbar üzerine yakalandı

    Elazığ'da koronavirüs şüphesi bulunan şahıs evinden çıkınca, komşuları tarafından ihbar edildi ve polis tarafından hastaneye götürüldü.
    • İHA
    • 16.05.2020 - 07:58
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    Evinden çıkan korona şüphelisi, ihbar üzerine yakalandı

    Merkeze bağlı Sarayatik Mahallesi Hacı Ziya Bey Hamamı önünde, koronavirüs şüphesi bulunan 31 yaşındaki M.E karantinadaki evinden dışarıya çıktı, durumu fark edenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    Evinden çıkan korona şüphelisi, ihbar üzerine yakalandı

    POLİS, ŞÜPHELİ HASTAYI İKNA EDİP HASTANEYE GÖTÜRDÜ

    Olay yerine gelen bekçi ve polis ekipleri şüpheli şahsı yakaladı. Hastaneye gitmek istemeyen şahıs ambulansla gelen sağlık ekiplerine teslim edilerek Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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