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- Evinden çıkan korona şüphelisi, ihbar üzerine yakalandı
Evinden çıkan korona şüphelisi, ihbar üzerine yakalandı
Elazığ'da koronavirüs şüphesi bulunan şahıs evinden çıkınca, komşuları tarafından ihbar edildi ve polis tarafından hastaneye götürüldü.
- İHA
- 16.05.2020 - 07:58
Merkeze bağlı Sarayatik Mahallesi Hacı Ziya Bey Hamamı önünde, koronavirüs şüphesi bulunan 31 yaşındaki M.E karantinadaki evinden dışarıya çıktı, durumu fark edenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Evinden çıkan korona şüphelisi, ihbar üzerine yakalandı
POLİS, ŞÜPHELİ HASTAYI İKNA EDİP HASTANEYE GÖTÜRDÜ
Olay yerine gelen bekçi ve polis ekipleri şüpheli şahsı yakaladı. Hastaneye gitmek istemeyen şahıs ambulansla gelen sağlık ekiplerine teslim edilerek Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.