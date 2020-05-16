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Evinden çıkan korona şüphelisi, ihbar üzerine yakalandı

Evinden çıkan korona şüphelisi, ihbar üzerine yakalandı

Elazığ'da koronavirüs şüphesi bulunan şahıs evinden çıkınca, komşuları tarafından ihbar edildi ve polis tarafından hastaneye götürüldü.