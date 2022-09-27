Evlat nöbetindeki anne: Oğlumu dağda beni de burada mahkum ettiler

Çocuklarından birinin terör örgütü tarafından öldürüldüğünü, diğer oğlunun ise dağa kaçırıldığını söyleyen anne, "Ben 2 evlat hasretini çekiyorum. Biri mezarda biri de dağda" dedi.

Ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor...

PKK terör örgütü tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin nöbeti bin 121'inci gününe girdi.

3 Eylül 2019 yılında başlayan evlat nöbetinde 38 aile evladına kavuştu.

Oğlu için eyleme katıldı

Öte yandan aile sayılarında da artış yaşanmaya başladı.

Son olarak 2015’te terör örgütü PKK mensuplarınca oğlu Rojhat Çiftçi’nin dağa kaçırıldığını iddia eden Necibe Çiftçi de oğlu için eyleme katıldı.

"Oğlumu dağda, beni de burada mahkum etmişler"

2 evlat hasreti çektiğini söyleyen Çiftçi, “Hakkari Şemdinli’den 2 evladım için buraya geldim. Rojhat oğlum 2015’te HDP ve PKK tarafından dağa kaçırıldı. Diğer oğlum Sami Çiftçi de kardeşini aradığı için teröristler bir gece evimizi basıp oğlumun elini ve kolunu bağlayıp evden çıkardılar. Ahıra götürüp öldürdüler. Şu an oğlumu dağda, beni de burada mahkum etmişler. Bunları yapanın HDP ve PKK olduğunu biliyoruz.

Kimse bize daha önce bu zulmü yapmadı. Biz bu zulümden hep hastalandık. Ben 2 evlat hasretini çekiyorum. Biri mezarda biri de dağda. Allah’ın izni, devletin gücüyle dağdaki evladım bana kavuşur. Oğlum, anneni görüp duyuyorsan yeter artık dön gel. 38 evladımız ailelerine kavuştu. Hiçbiri ceza almadı. Korkma, güvenlik güçlerimize teslim ol. Sizi orada belki korkutuyorlardır. Ama korkulacak hiçbir şey yok.” diye konuştu.

















