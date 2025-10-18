Eylül ayında trafiğe araç yağdı: İşte trafiğe en çok eklenen taşıt ve modeller…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2025 motorlu kara taşıtları verilerini yayımladı. Açıklamaya göre, Eylül ayında 196 bin 338 aracın trafiğe kaydı yapıldı.

Verilere bakıldığında motosikletler yüzde 45,3’lük oranla ilk sırada yer aldı. Onu otomobiller yüzde 40,9 ile takip ederken, kamyonetler yüzde 8,8, traktörler yüzde 1,8 oranında pay aldı.

Kamyonlar, minibüsler, otobüsler ve özel amaçlı araçlar ise toplam içinde daha küçük oranlarla temsil edildi.

TÜİK’in verilerine göre, Eylül ayı sonu itibarıyla Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı araç sayısı 33 milyon 20 bin 263’e yükseldi.

EN FAZLA SATILAN OTOMOBİL MARKALARI

Geçtiğimiz ay trafiğe kaydı yapılan 80 bin 390 otomobilin markalara göre sıralaması açıklandı.

1 - Renault (yüzde 13,4)

2 - Fiat (yüzde 8,8)

3 - Volkswagen (yüzde 7,3)

4 - Toyota (yüzde 6,2)

5 - Hyundai (yüzde 5,8)

6 - Opel (yüzde 5,5)

7 - Citroen (yüzde 4,9)

8 - Skoda (yüzde 4,1)

9 - Peugeot (yüzde 3,9)

10 - Nissan

11 - Mercedes-Benz (yüzde 3,7)

12 - Dacia (yüzde 3,4)

13 - Chery (yüzde 2,7)

14 - BYD (yüzde 2,7)

15 - TOGG (yüzde 2,2)

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT ARAÇLARIN PAYI ARTIYOR

TÜİK verilerine göre, Eylül 2025 sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 27 bin 89 otomobil bulunuyor.

Bu araçların yüzde 33’ü dizel, yüzde 30,7’si benzinli, yüzde 30,6’sı LPG’li, yüzde 3,5’i hibrit ve yüzde 1,9’u elektrikli olarak kayıtlara geçti.

Son yıllarda dizel araçların payı düşerken, hibrit ve elektrikli modellerde gözle görülür bir artış yaşanıyor.