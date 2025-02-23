İstanbul’un Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk Mahallesi’nde kar yağışının ardından site sakinleri, çocuklarıyla birlikte bahçeye çıkarak beyaz örtünün tadını çıkardı. Kar topu oynayarak eğlenen grup, içlerinden bir mühendis babanın önerisiyle sıra dışı bir fikre imza atmaya karar verdi: Bir Eskimo evi (iglo) inşa etmek.
ÇOCUKLAR HEYECANLA YARDIM ETTİ, İÇİNDE DE YEMEK YEDİ
Çocukların da büyük bir heyecanla katıldığı çalışmada, saksılara doldurulan karlar üst üste dizilerek duvarlar örüldü. Kısa sürede tamamlanan iglonun girişine kardan bir figür eklenerek son dokunuş yapıldı. Çocuklar, emeğin karşılığını almak için hemen içerisine girerek keyifle yemek yedi.
İGLONUN ETRAFI IŞIKLANDIRILDI
Akşam saatlerinde iglo, led ışıklarla süslenerek adeta masalsı bir atmosfere büründü. Site sakinleri bu sıra dışı yapıyı merakla inceleyerek fotoğraflar çekerken, eğlenceli anlar cep telefonu kameralarıyla ölümsüzleştirildi.
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