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    Eyüpsultan'da otomobil alev alev yandı: 1’i polis 2 kişi hayatını kaybetti

    Eyüpsultan'da süratli olduğu iddia edilen ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, ağaçlık alana uçtu. Kaza sonucu, 1’i polis 2 kişi feci şekilde yaşamını yitirdi.
    • 29.11.2022 - 05:31
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    Eyüpsultan'da otomobil alev alev yandı: 1’i polis 2 kişi hayatını kaybetti

    Eyüpsultan'da dün saat 22.30 sıralarında Göktürk Mahallesi’nde, 34 EJA 510 plakalı otomobil ile süratli olduğu iddia edilen polis memuru sürücü O.K., Kemerburgaz istikametine arkadaşıyla birlikte seyrettiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Ekipler olay yerine sevk edildi

    Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki ağaçlık alana uçtu. Yaklaşık 5 metre derinliğinde ağaçlık alana uçan otomobil, alev alarak yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Eyüpsultan da otomobil alev alev yandı: 1’i polis 2 kişi hayatını kaybetti #1

    Ağaçlık alan uçan otomobil alev alev yandı

    İHA'nın haberine göre, olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobili kısa sürede söndürürken sağlık ekipleri, araçta bulunan polis memuru O.K. ve arkadaşı T.U.’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

    Olayın ardından olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı uzun süre çevrede ve yanan otomobilde incelemelerde bulundu. Öte yandan hayatını kaybeden polis memuru O.K.’nin Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli ve evli olduğu öğrenildi.

    Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından hayatını kaybeden polis memuru O.K. ve arkadaşı T. U.’nun cansız bedenleri incelenmek üzere cenaze arabasıyla Adli Tıp Morguna götürüldü.Eyüpsultan da otomobil alev alev yandı: 1’i polis 2 kişi hayatını kaybetti #2

    Eyüpsultan da otomobil alev alev yandı: 1’i polis 2 kişi hayatını kaybetti #3


    Son haline şaşırmamak elde değil
    Medya

    Son haline şaşırmamak elde değil

    Eyüpsultan'da otomobil alev alev yandı: 1’i polis 2 kişi hayatını kaybetti
    İç Haber

    Eyüpsultan'da otomobil alev alev yandı: 1’i polis 2 kişi hayatını kaybetti

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