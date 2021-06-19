Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 buçuk milyonu aşan aşılama üzerine Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Fahrettin Koca gün sonunda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "SAAT 00.00’A KADAR yapılan aşı sayısı: 1 milyon 538 bin 144 doz. Aşı ekibimiz 24 saat boyunca yine en çok şu kelimeyi kullandı: Sıradaki? (Az kelimeyle bu kadar çok şey daha iyi anlatılabilir mi?)" ifadelerini kullandı.

TOPLAM AŞILAMA 40 MİLYONU AŞTI

Öte yandan bugüne kadar 26 milyon 119 bin 137 kişiye 1. doz aşı uygulanırken, 2. doz aşı uygulanan kişi sayısı 14 milyonun üzerine çıktı.

"MASKELİ GEÇİRDİĞİMİZ SON YAZ" DEMİŞTİ

Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamada covid ile mücadelede kullanılan aşıların ve uygulanma hızıyla birlikte "maskeli geçirdiğimiz son yaz" vurgusu yapmıştı.