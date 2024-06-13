Fatih Portakal'ın canlı yayın kombini gündem oldu Fatih Portakal, canlı yayın sonrası paylaştığı fotoğrafla sosyal medyanın ilgisini çekti. Siyah ceket ve kırmızı kravatla ekrana çıkan Portakal, yayın sonrası verdiği pozda altında kot şort ve spor ayakkabı ile görüntülendi.

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Sözcü TV'nin ana haber bülteni sunucusu Fatih Portakal, canlı yayın sonrası çekilen fotoğrafıyla sosyal medyada gündem oldu.

Haber bültenini sunan Portakal, yayında siyah ceket ve kırmızı kravat kombinasyonuyla izleyicilerin karşısına çıktı.

Canlı yayın sonrasında çekilen fotoğraf olay oldu

Ancak, canlı yayın sonrasında çekilen bir fotoğraf, Portakal'ın ekran önündeki görünümünün aksine altına kot şort ve spor ayakkabı giydiğini ortaya koydu.

Portakal'ın bu sıra dışı kombin tercihini, sıcak havaların etkisiyle yaptığı düşünüldü.

Sosyal medya ikiye bölündü

Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraf, kullanıcıları ikiye böldü.

Bir kesim, Portakal'ın rahat ve samimi bir tercih yaptığını savunarak onu desteklerken, diğer kesim ise bu kombini profesyonellikten uzak buldu ve eleştirdi.