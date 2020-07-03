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    Fatih'te minibüsçü ceza yiyince yolculara kızdı

    Fatih'te minibüsçü ceza yiyince yolculara kızdı

    İstanbul'da yeni normalleşme kapsamında toplu taşıma araçlarına yapılan denetimde, ayakta yolcu taşıyan minibüsçü yapılan sayımın ardından cezadan kaçamadı.
    • İHA
    • 03.07.2020 - 22:41
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    Fatih'te minibüsçü ceza yiyince yolculara kızdı #1

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, İstanbul’un işlek noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik uygulama noktaları oluşturdu.

    Yapılan denetimlerde korona virüste yeni normalleşme önlemleri denetlendi. Toplu taşıma araçlarında maske kullanımı, araçlarda dezenfektan bulundurulması, sosyal mesafe ve yolcu taşıma sınırına yönelik kontroller gerçekleştirildi.

    Fatih'te minibüsçü ceza yiyince yolculara kızdı #2

    CEZA YİYECEĞİNİ ANLADI YOLCULARA KIZDI

    Fatih Edirnekapı Kavşağı’nda kurulan uygulama noktasında ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü Bilgehan G., cezayı yiyeceğini anlayınca yolculara kızdı.

    Yolcuların oturmadığını iddia eden minibüsçü ve yolcular arasında tartışma yaşandı.

    Minibüsteki yolcuları sayan polis ekipleri, 4 yolcunun fazla olduğunu belirledi. Ceza yiyen minibüs sürücüsü olayı görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi.

    Fatih'te minibüsçü ceza yiyince yolculara kızdı #3

    "EDİRNEKAPI'DAN BİR KİŞİ ALDIK ONDA DA CEZA YEDİK"

    Fazla yolcu aldığı için cezai işlem uygulanan bir diğer minibüs sürücüsü Mücahit H., “Ayakta yolcu almaktan ceza yedik. Sabahtan beri doğru düzgün kimseyi taşımıyoruz. Edirnekapı’dan bir iki kişi aldık. Onda da ceza yedik” diye konuştu.

    Polis ekipleri yolculara ve sürücülere korona virüs önlemleri kapsamında bilgilendirmede bulunarak kurallara uyanlara teşekkür etti.

    Fatih'te minibüsçü ceza yiyince yolculara kızdı VİDEO


    Fatih'te minibüsçü ceza yiyince yolculara kızdı #4


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