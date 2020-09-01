Tarihi Hirami Ahmed Paşa Camii'nin dış duvarına klima takıldı, klimanın boruları yapının dış cephelerinden sarktı. Bahçesine tavuk kümesi yapılan Hirami Ahmed Paşa Camii'nin haline tepki gösterildi.

İstanbul Fatih’te bulunan Hirami Ahmed Paşa Camii'nin dış duvarındaki klima ve sarkan boruları, tarihi yapıyı görenleri isyan ettirdi.

Tarihi bir yapı olan Hirami Ahmet Paşa Camii'nin bu şekilde tahrip edilmesi sonucu oluşan görüntüden rahatsızlık duyan vatandaşlar, bu görüntüsüne tepki gösterdi.

BAHÇESİNE TAVUK KÜMESİ YAPTILAR

Bahçesine bir de tavuk kümesi koyulan Hirami Ahmet Paşa Camii'nin halini gören vatandaşlar, caminin bir an önce aslına uygun restore edilmesini talep etti.





YALNIZ KLİMA DEĞİL, DOĞALGAZ BORULARI DA DUVARLARA MONTE EDİLDİ

Havadan görüntülenen tarihi camide klimanın aparatlarının duvarlara monte edildiği ve boruların duvarın delinerek içeriye alındığı görüldü. Ayrıca doğalgaz borularının da benzer şekilde, tarihi yapının duvarlarına monte edildiği görülüyor.

Fatih'teki tarihi Hirami Ahmed Paşa Camii'ne klima takıp, bahçesine kümes yaptılar VİDEO



"TARİHİ YAPILARA ÖNEM VERMİYORUZ"

Fatih’te yaşadığını ve çoğu tarihi caminin bu şekilde olduğunu söyleyen Muhammed Kaya, “Fatih'in birçok tarihi mekanı var. Bir tek sorun burada değil, Balat'a doğru inerseniz tarihi çeşmeler görürsünüz. Üzeri yazı yazılmış yapılar var. İnsanlar bilinçsiz, bu durumdan rahatsız olan insanlar var, bir o kadar da rahatsız olmayan insanlar var. Bu durum böyle olunca maalesef böyle şeyler ortaya çıkıyor. Tarihi yapılara önem vermiyoruz. Bunun nedeni eğitimsizlikten kaynaklanıyor. Çünkü geçmişten beri böyleyiz. Avrupa'ya gittiğinizde nasıl tarihlerine sahip çıktıklarını görüyorsunuz. Böyle olan ülkeler fazla turist çekiyor. Camide sıcak serinlemesi için, kışın da ısınması için olabilir. Fakat camiyle ilgilenen kişilerin bu işin yolunu bulması gerekirdi. Bu cami ufak bir sorun, Fatih çevresinde çok daha kötü. Bunun çözümü buradaki insanları bilinçlendirmek gerekir.” ifadelerini kullandı.





"HOROZLARIN ÖTMESİ KOMŞULARIN HOŞUNA GİDİYOR"

Tarihi Hirami Ahmet Paşa Camii bahçesine yapılan tavuk kümesinin sahibi İsmail Çakır ise, “Kümes bir senedir burada var. Horozların ötmesi komşuların hoşuna gidiyor. İsterseniz bu tavukları, horozların hepsini keserim. Tarihi yapıya zarar verme niyetim yoktu.” dedi.



