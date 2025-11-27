FB Avrupa maçı CANLI İZLE: Fenerbahçe - Ferencvaros maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 5. hafta grup maçlarında temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de Macar ekibi Ferencvaros'u ağırlayacak. Dev mücadelenin detayları merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte mücadeleye ilişkin detaylar ve muhtemel 11'ler...