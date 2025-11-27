Abone ol: Google News

FB Avrupa maçı CANLI İZLE: Fenerbahçe - Ferencvaros maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta grup maçlarında temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de Macar ekibi Ferencvaros'u ağırlayacak. Dev mücadelenin detayları merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte mücadeleye ilişkin detaylar ve muhtemel 11'ler...

Yayınlama Tarihi: 27.11.2025 17:40
  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Ferencvaros'u Kadıköy'de ağırlayacak.
  • Mücadele, bu akşam Chobani Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak ve TRT 1'de canlı yayınlanacak.
  • Maçı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi’nde 5. hafta karşılaşmaları başlıyor…

Temsilcimiz Fenerbahçe, bu hafta güçlü Macaristan ekibi Ferencváros ile karşı karşıya gelecek.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Viktoria Plzen ile 1 puanla dönen sarı-lacivertliler, bu kez taraftarı önünde sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak.

Mücadele öncesi futbolseverler maçın yayın bilgilerini araştırmaya başladı.

Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Ferencvaros maçı bu akşam saat 20.45'te başlayacak.

Dev mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçı, İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Yiğit Efe Demir, Skriniar, Levent Mercan, Alvarez, Nene, Talisca, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Duran.

Ferencvaros: Dibusz, Cisse, Raemaekers, Szalai, Makreckis, Zachariassen, Keita, Kanichowsky, Cadu, Varga, Yusuf.

