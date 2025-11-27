FB Avrupa maçı CANLI İZLE: Fenerbahçe - Ferencvaros maçı saat kaçta, hangi kanalda?

- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Ferencvaros'u Kadıköy'de ağırlayacak.
- Mücadele, bu akşam Chobani Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak ve TRT 1'de canlı yayınlanacak.
- Maçı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek.
UEFA Avrupa Ligi’nde 5. hafta karşılaşmaları başlıyor…
Temsilcimiz Fenerbahçe, bu hafta güçlü Macaristan ekibi Ferencváros ile karşı karşıya gelecek.
Geçtiğimiz hafta deplasmanda Viktoria Plzen ile 1 puanla dönen sarı-lacivertliler, bu kez taraftarı önünde sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak.
Mücadele öncesi futbolseverler maçın yayın bilgilerini araştırmaya başladı.
Peki, Fenerbahçe – Ferencvaros maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FENERBAHÇE - FERENCVAROS MAÇI HANGİ KANALDA?
Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Ferencvaros maçı bu akşam saat 20.45'te başlayacak.
Dev mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçı, İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek.
FENERBAHÇE - FERENCVAROS MAÇI CANLI İZLE
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Yiğit Efe Demir, Skriniar, Levent Mercan, Alvarez, Nene, Talisca, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Duran.
Ferencvaros: Dibusz, Cisse, Raemaekers, Szalai, Makreckis, Zachariassen, Keita, Kanichowsky, Cadu, Varga, Yusuf.