FB Avrupa maçı şifresiz mi? Fenerbahçe- Aston Villa maçı saat kaçta? CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi’nde gözler bu akşam Kadıköy’e çevrildi. Turnuvanın 7. haftasında Fenerbahçe, İngiliz futbolunun güçlü temsilcilerinden Aston Villa ile kritik bir mücadeleye çıkacak.

Avrupa arenasında yoluna emin adımlarla devam etmek isteyen sarı-lacivertliler, geride kalan 6 maçta topladığı 11 puanla sıralamada önemli bir konumda bulunuyor.

Grup dengelerini doğrudan etkileyecek bu mücadele öncesinde hem tribünlerde hem de ekran başında büyük bir heyecan yaşanıyor.

Karşılaşmaya kısa süre kala futbolseverler, maçın hangi kanalda yayınlanacağı, şifresiz olup olmayacağı ve başlama saatini araştırıyor.

Karşılaşmaya dair tüm ayrıntılar haberimizde.

FENERBAHÇE - ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Avrupa arenasında kritik bir mücadeleye çıkacak olan sarı-lacivertliler, İngiliz temsilcisini 22 Aralık Perşembe günü sahasında konuk edecek.

Kadıköy’de oynanacak dev karşılaşma, saat 20.45’te başlayacak.

Futbolseverler karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı izleyebilecek.

