İOKBS burs parası 2026: Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihleri

Eğitim hayatını sürdürürken maddi desteğe ihtiyaç duyan ve başarı düzeyi yüksek öğrencilerin katılım sağladığı İOKBS Bursluluk Sınavı, 2026 yılında da Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı resmi takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek.

İlkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki çok sayıda öğrenciyi ilgilendiren sınavla ilgili süreç, veliler ve adaylar tarafından yakından takip ediliyor.

MEB tarafından belirlenen takvim kapsamında, sınava girmek isteyen öğrencilerin başvurularını belirtilen tarihler arasında tamamlaması gerekiyor.

Bu nedenle sınav tarihi, başvuru başlangıç ve bitiş günleri ile başvuru koşulları merak ediliyor.

İşte 2026 bursluluk sınavına ilişkin detaylar…

İOKBS BURSLULUK SINAVI 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 2026 yılında 26 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde uygulanacak sınavda, akademik başarısı yüksek ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler burs hakkı elde etmek için ter dökecek.

İOKBS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

2026 yılı bursluluk sınavı için başvuru tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımlayacağı başvuru ve uygulama kılavuzu ile birlikte başvuru süreci netlik kazanacak.

Geçtiğimiz yıl 27 Nisan 2025’te yapılan İOKBS için başvurular, 10 Şubat – 3 Mart 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Bu doğrultuda 2026 yılında da başvuruların benzer tarihlerde, Şubat ayı içerisinde başlaması bekleniyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak,

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 5 (beş) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2024 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2025 Mali Yılı için tespit edilen 195.000,00 (yüzdoksanbeşbin) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2024 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır. (Gelir sınırı yeni yılda güncellenecektir.)