Marmara Adası’nda şap alarmı

- Balıkesir'in Marmara ilçesinde bir işletmede şap hastalığı tespit edilince Marmara Adası'nda karantina uygulaması başlatıldı.
- Bölgeden canlı hayvan çıkışları yasaklandı ve giriş-çıkışlar kontrol altına alındı.
- Yetkililer, hastalığın insan sağlığına zarar vermese de ekonomik kayıplara yol açabileceğini belirtti.
Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi’nde yürütülen rutin aşılama çalışmaları sırasında, bir işletmede yeni getirildiği belirlenen 4 büyükbaş hayvanda, şap hastalığına özgü lezyonlar saptandı. Bulguların ardından veteriner ekipler hızlıca harekete geçti.
KARANTİNA VE DEZENFEKSİYON UYGULAMASI
Hastalığın tespit edilmesiyle birlikte işletme çevresinde karantina tedbirleri uygulanırken alan genelinde, dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirildi. Bölgeden canlı hayvan çıkışları yasaklandı, giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı.
HAYVAN HAREKETİ DURDURULDU
Marmara İlçesi Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu’nun aldığı karar doğrultusunda, ilçe genelinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan sevkleri geçici süreyle durduruldu. Yetkililer, Marmara Adası’nın tamamında karantina uygulamasının devreye alındığını açıkladı.
"İNSAN SAĞLIĞI İÇİN RİSK YOK"
Yetkililer, şap hastalığının insan sağlığı açısından tehlike oluşturmadığını ancak hayvansal üretimde ciddi ekonomik kayıplara yol açabileceğini vurguladı. Hastalığın yayılımının önlenmesi için alınan önlemlerin büyük önem taşıdığı belirtildi.
Marmara İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdinç Çavuşoğlu, karantina sürecinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için kurallara eksiksiz uyulması gerektiğini belirterek, üreticiler ve vatandaşlardan duyarlılık göstermelerini istedi.