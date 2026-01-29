Abone ol: Google News

FCSB - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz CANLI İZLE

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son maçında FCSB deplasmanına çıkıyor. İşte maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri…

Yayınlama Tarihi: 29.01.2026 11:28
  • FCSB - Fenerbahçe maçı, 29 Ocak Perşembe günü Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.
  • Mücadele, TRT 1 kanalı ve Tabii üzerinden canlı yayınlanacak.
  • Fenerbahçe, Bükreş deplasmanında galibiyet arayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının son karşılaşmaları için nefesler tutuldu…

Temsilcimiz Fenerbahçe, son maçında Romanya'nın köklü ekibi FCSB'ye konuk oluyor.

Geride kalan 7 haftada inişli çıkışlı bir grafik sergileyen sarı-lacivertliler, 3 galibiyet ve 2 beraberliğin yanına 2 mağlubiyet ekleyerek 11 puan topladı.

Şu anki 18. sıradaki konumunu çok daha yukarıya taşıyabilmek için Bükreş deplasmanında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor.

UEFA Avrupa Ligi son haftasında FCSB - Fenerbahçe karşılaşması 29 Ocak Perşembe günü oynanacak.

Türkiye saati ile 23.00’te başlayacak olan mücadelede düdük, Sırbistan Futbol Federasyonu’ndan Nenad Minakovic’te olacak.

Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından ve Tabii dijital platformu üzerinden canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

