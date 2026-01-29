FCSB - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz CANLI İZLE

- FCSB - Fenerbahçe maçı, 29 Ocak Perşembe günü Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.
- Mücadele, TRT 1 kanalı ve Tabii üzerinden canlı yayınlanacak.
- Fenerbahçe, Bükreş deplasmanında galibiyet arayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının son karşılaşmaları için nefesler tutuldu…
Temsilcimiz Fenerbahçe, son maçında Romanya'nın köklü ekibi FCSB'ye konuk oluyor.
Geride kalan 7 haftada inişli çıkışlı bir grafik sergileyen sarı-lacivertliler, 3 galibiyet ve 2 beraberliğin yanına 2 mağlubiyet ekleyerek 11 puan topladı.
Şu anki 18. sıradaki konumunu çok daha yukarıya taşıyabilmek için Bükreş deplasmanında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor.
Peki, FCSB - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
FCSB - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi son haftasında FCSB - Fenerbahçe karşılaşması 29 Ocak Perşembe günü oynanacak.
Türkiye saati ile 23.00’te başlayacak olan mücadelede düdük, Sırbistan Futbol Federasyonu’ndan Nenad Minakovic’te olacak.
Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından ve Tabii dijital platformu üzerinden canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.
FCSB - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE