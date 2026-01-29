FCSB - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz CANLI İZLE Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son maçında FCSB deplasmanına çıkıyor. İşte maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri…