Fenerbahçe ile anılan Mehmet Ali Aydınlar kimdir: İşte kariyeri

Derbi mağlubiyeti sonrası seçim kararı alan Fenerbahçe’de Mehmet Ali Aydınlar rüzgarı esiyor.

Sarı-lacivertli ekibin aldığı seçim kararının ardından kulislerde hareketlilik artarken, Aydınlar’ın adaylık için hazırlıklarını hızlandırdığı konuşuluyor.

Aziz Yıldırım ve Ali Koç gibi önemli isimlerin desteğini aldığı iddia edilen Aydınlar’ın, kısa süre içinde resmi açıklama yapması bekleniyor.

Peki, Mehmet Ali Aydınlar kimdir?

MEHMET ALİ AYDINLAR KİMDİR?

24 Temmuz 1956’da Malatya’nın Arapgir ilçesinde doğan Mehmet Ali Aydınlar için kariyerindeki en büyük kırılma noktası 1993 yılı oldu.

Mali müşavirlik tecrübesini vizyoner bir yatırımla birleştiren Aydınlar, Acıbadem Hastanesi’ni kurarak Türkiye’de özel sağlık hizmetleri standartlarını yeniden belirledi.

Bugün dünyanın pek çok noktasında hizmet veren dev bir sağlık grubunun mimarı olan Aydınlar, iş dünyasındaki bu disiplinini daha sonra spor yönetimine de taşıdı.

2008 yılında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 29 Haziran 2011’de TFF’nin 40. başkanı olarak göreve başladı.

Federasyon başkanlığının ardından 3 Kasım 2013 tarihinde yapılan Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu'nda Aziz Yıldırım’ın rakibi oldu.