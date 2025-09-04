Fenerbahçe'nin uygulaması hacklendi

Türkiye’de birçok şirkete anlık web bildirimi hizmeti sunan bir firma, bilgisayar korsanlarının hedefi oldu.

Saldırı sonrası bu sistem üzerinden kullanıcılara cep telefonlarına bildirim ve mesajlar gönderildi.

Şirketler, yaptıkları açıklamalarda gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

"DIŞ MÜDAHALE SONUCU TARAFIMIZCA GÖNDERİLMEYEN BİLDİRİMLER PAYLAŞILMIŞTIR"

Fenerbahçe'nin uygulaması da bu saldırıdan etkilenen firmala arasında yer aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kamuoyuna Duyuru



Kulübümüzün resmi uygulaması da dahil olmak üzere bazı dijital platformlarda, bir dış müdahale sonucu tarafımızca gönderilmeyen bildirimler paylaşılmıştır.



Konuya ilişkin gerekli incelemeler başlatılmış olup, süreç ilgili uzmanlarca titizlikle takip edilmektedir.



Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.



Fenerbahçe Spor Kulübü"