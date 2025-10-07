Fenerbahçe’nin yıldızı Archie Brown’dan şaşırtan hamle: Her şeyi sildi

Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı genç yıldız Archie Brown, sosyal medya hamlesiyle dikkatleri üzerine çekti.
Genç futbolcu, hesabındaki tüm gönderileri silerek taraftarlarını şaşkına uğrattı.
Sadece paylaşımları silmekle kalmayan Brown, aynı zamanda sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaparak merakları daha da artırdı.
PAYLAŞIMI KAFA KARIŞTIRDI
Genç oyuncu, paylaşımlarını sildikten sonra hesabında yalnızca şu ifadeye yer verdi:
“Etrafınıza bakmayı ve her şeyin yolunda gittiğini takdir etmeyi unutmayın”