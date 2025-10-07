Fenerbahçe’nin yıldızı Archie Brown’dan şaşırtan hamle: Her şeyi sildi Fenerbahçe’nin genç yıldızı Archie Brown, sosyal medya hesabındaki tüm gönderilerini silerek taraftarlarını şaşkına çevirdi. Brown’un bu ani hamlesi, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.