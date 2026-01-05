Feribotla seyahat edecekler dikkat: 5 Ocak iptal edilen seferler Kuzey Ege’de etkisini artıran olumsuz hava şartları sebebiyle seyahat planlayanlara uyarı geldi. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, 5 Ocak günü Bozcaada ve Gökçeada hattında planlanan feribot seferlerinin bir bölümü iptal edildi.

Göster Hızlı Özet Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerinin bazıları iptal edildi.

5 Ocak günü için Geyikli - Bozcaada ve Kabatepe - Gökçeada hatlarında belirli saatlerdeki seferler yapılmayacak.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Kuzey Ege'de etkisini artıran fırtına ve olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, 5 Ocak tarihinde Bozcaada ve Gökçeada hattında planlanan feribot seferlerinin bazıları güvenlik gerekçesiyle iptal edildi. Denizde oluşan dalga yüksekliği ve kuvvetli rüzgar nedeniyle alınan kararın, yolcu ve mürettebat güvenliğini sağlamak amacıyla uygulandığı belirtildi. İşte 5 Ocak Pazartesi iptal edilen feribot seferleri: İPTAL EDİLEN FERİBOT SEFERLERİ Olumsuz hava koşulları nedeniyle GESTAŞ AŞ, 5 Ocak tarihine ilişkin iptal edilen feribot seferlerini kamuoyuyla paylaştı: Geyikli – Bozcaada hattı -Geyikli'den: 08.00, 11.00 -Bozcaada'dan: 07.00, 10.00 Kabatepe – Gökçeada hattı -Kabatepe'den: 09.00 -Gökçeada'dan: 07.00

