Fethiye'de "Cloudbreak" isimli mega yat 65 ton yakıt aldı Fethiye'de 70 metre uzunluğundaki lüks yata 65 ton akaryakıtla ikmal edildi. Lüks yata vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

İHA

Dünyanın en güzel tatil beldelerine sahip olan Türkiye, milyarlık yatları koylarında ağırlamaya devam ediyor.

Milyarderlerin son dönemlerde Bodrum ve Marmaris'ten sonra uğrak noktası Fethiye oldu.

Fethiye Limanı, dünyanın en lüks yatlarından birine ev sahipliği yaptı.

Rus milyarder Alexander Svetakov, Fethiye'ye demir attı.

65 TON YAKIT ALDI

Svetakov'un Cayman Adaları bayraklı 70 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki "Cloudbreak" isimli mega yata, Aliağa Rafinerisi'nden tankerle getirilen akaryakıtın ikmali yapılmaya başlandı.

65 ton yakıt alan yat, lüks detayları ve donanımıyla dikkat çekiyor.

LÜKS YATTA YOK YOK

Almanya'da 2016 yılında inşa edilen "Cloudbreak" isimli mega yat, 12 misafiri ağırlayabilme kapasitesine sahip olup, 22 kişilik mürettebatla hizmet veriyor.

Yatın donanımları arasında bir helikopter pisti, spa, spor salonu, havuz, sauna, masaj odası ve sinema salonu yer alıyor.

Ayrıca yat üzerinde özel bir helikopter de bulunuyor.

RUS MİLYARDER TATİLİNE GÖCEK VE BODRUM'DA DEVAM EDECEK

2.5 milyar dolarlık servetiyle Rusya'nın en zenginleri arasında yer alan Svetakov, eşi ve dört çocuğuyla birlikte 'Cloudbreak' adlı ultra lüks yatında tatil yapıyor.

Ailenin Göcek ve Bodrum koylarında da tatiline devam edeceği öğrenildi.

GARSONA 7 BİN 500 TL BAHŞİŞ BIRAKMASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Öte yandan Svetakov, 2020 yılında aynı yatıyla Bodrum'a gelmiş ve bir beach'i kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bırakmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)