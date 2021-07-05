Euro
10.2936
-0.05%
Dolar
8.6662
-0.15%
Altın
499.5
0.14%
Borsa
1.393
1.16%
Bitcoin
292.930
-3.96%
EXEN Coin
29.31
-0.61%
27ºC
İstanbul
Çok bulutlu 27 C

    Fethiye'de yamaç paraşütçüleri ağaçta asılı kaldı

    Fethiye'de dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'dan atlayış yapan paraşüt pilotu ve birlikte uçuş yaptığı kişi ağaçta asılı kaldı. 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 05.07.2021 - 19:25
    • Güncelleme : 05.07.2021 - 19:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fethiye'de yamaç paraşütçüleri ağaçta asılı kaldı

    Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi’ndeki dünyaca ünlü Babadağ’a yolcusuyla çıkan bir yamaç paraşütü pilotu hazırlıkların ardından uçuş yaptı.

    PARAŞÜT ÇAM AĞACINA DOLANDI

    Yaklaşık yarım saat gökyüzünde süzülen pilot, sahildeki alana iniş yaptığı sırada Kumburnu mevkiinde çam ağacına dolandı. Çam ağacından kendi çabaları ile inemeyen ikili için vatandaşlar Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliğinden yardım istedi.

    Muğla'da ağaçta asılı kalan yamaç paraşütçülerini itfaiye kurtardı VİDEO

    2 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

    Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzattığı merdiven yardımı ile pilot ve birlikte uçuş yaptığı yanındaki yolcu kurtarıldı. Kurtarılan 2 kişinin hafif yaralandığı belirtildi.

    Fethiye de yamaç paraşütçüleri ağaçta asılı kaldı #1

    Fethiye de yamaç paraşütçüleri ağaçta asılı kaldı #2

    Fethiye de yamaç paraşütçüleri ağaçta asılı kaldı #3



    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir