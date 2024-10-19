FETÖ içinden itiraflar devam ediyor

İHA

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen’in öz yeğeni Ebuseleme Gülen, YouTube üzerinden paylaştığı videoda, örgüt elebaşı Fethullah Gülen’in “ideal insan portresi” olarak anlattıklarına vurgu yaptı.

FETHULLAH GÜLEN'İN İDEAL İNSAN PORTRESİ PROJESİ

FETÖ’ye inananlara anlatılan “ideal insan portresi”nin aslında Fethullah Gülen’in bir “projesi” olduğunu, anlatılan bu “ideal insan portresi” içinde aralarında “hırsız, katil ve darbecilerin” de yer aldığını belirtti.

Ebuseleme Gülen, amcası Fethullah Gülen’in kendi tarafında yer almayan insanlara karşı kin beslediğini vurguladı, Fethullah Gülen’in haksız yere Ergenekon davasında hapis yatanlar için de “Onlara müstahak” dediğini kaydetti.

FETÖ'YE PARA AKIŞI VE ÖRGÜT İÇİNDEKİ ŞEFFAFLIK ELEŞTİRİSİ

Ebuseleme Gülen, yayınladığı videolarla, insanların gerçekleri görmesinden dolayı örgüte para yollamayı bıraktıklarına dikkat çekti.

Son video paylaşımında, örgüt için “hizmet” adı altında toplanan paraların, kendi gibi gerçekleri anlatmak isteyenlere susmaları için rüşvet olarak dağıtıldığını söyleyen Ebuseleme Gülen, örgütte şeffaflık olmadığının altını çizdi.

Yönetim kadrosundakilerin ne kadar maaş aldığının saklandığına dikkat çeken Ebuseleme Gülen, kayıt dışı paraların nereye gittiğinin sorgulanmadığına vurgu yaptı.

FETÖ'NÜN YARDIM DERNEĞİ HESAPLARI DONDURULDU

FETÖ örgütünün yardım adı altında para topladığı “Time To Help e.V.” derneğinin hesaplarının Resmi Gazete’de yayımlanan kararla dondurulması, örgüte yardım yapanlarda tedirginlik oluşturdu.

Başta Gülen’in öz yeğeni Ebuseleme Gülen olmak üzere FETÖ itirafçılarının yardım paralarının nereye gittiği konusundaki açıklamaları, örgüte karşı şüpheleri arttırdı.

Time To Help e.V. derneği ile ilişkili şahısların yaşanan gelişmelerden dolayı mevcut banka hesaplarını kapattırıp, başka bankalardan hesaplar açtığı da tespit edildi.