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İHA

Güvenlik güçlerince terör örgütlerine yönelik başarılı çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütleri faaliyetlerinin deşifre ve tespit edilmesine yönelik çalışma için düğmeye basıldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE SEVK EDİLDİ

Yapılan çalışmalarda Kayseri Ağır Ceza İlamat Masası'nın kararı ile FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2016 yılında KHK ile meslekten ihraç edilen A.O., Melikgazi ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıs, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.