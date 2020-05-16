Fil hastası kadın sokağa çıkacağı günü bekliyor

Bursa'da lenfödem hastalığı nedeniyle ayaklarında, bacaklarında ve karnında şişliklerle yaralar oluşan 160 kilogram ağırlığındaki 45 yaşındaki kadın sokağa çıkacağı günlerin hayalini kuruyor.

Bursa’da 10 yıl önce halk arasında ‘fil hastalığı’ olarak da bilinen lenfödem hastalığına yakalanan ve her geçen gün kilo alan 45 yaşındaki 5 çocuk annesi Aynur Tarhan, hastalığı nedeniyle eve hapsolduğunu ve ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirterek, tedavi için yardım istiyor.

5 yıldır sokağa çıkamayan 160 kilogram ağırlığındaki Aynur Tarhan, dışarıya çıkamamanın ve çocuklarıyla birlikte gezememenin üzüntüsünü yaşıyor.

SOKAĞA ÇIKACAĞI GÜNÜN HAYALİNİ KURUYOR

Nilüfer ilçesinde yaşayan Tarhan'ın en büyük destekçisi ise 10 yaşındaki kızı Sevdanur ve gelini Keder Tarhan.

Fil hastası kadının tüm ihtiyaçlarını kızı ve gelini karşılarken, aynı zamanda evin işlerini de onlar yapıyor.

Kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan kadın, çocuklarıyla birlikte sokağa çıkıp gezebileceği, çocuklarını okula götürebileceği günlerin hayalini kuruyor.

“GERÇEKTEN ÇOK ZOR”

10 sene önce yakalandığı hastalık nedeniyle 100 kilo alan ve yatalak şekilde hayatını idame ettiren Aynur Tarhan, “Beş senedir böyleyim. Kendi ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum, ihtiyacımı çocuklar gideriyor, bana onlar bakıyor. İki yıldır sürekli bu odanın içerisindeyim. Kızım başımda. Kızım bakıyor. Lütfen yardım istiyorum, Allah rızası için bana da bir çare bulsunlar. Nereye kadar böyle yaşayacağım, gerçekten çok zor.” dedi.

“İNSANLAR 2 GÜNDEN SIKILIYOR”

5 senedir sokağa çıkamayan ve çocuklarıyla birlikte gezebileceği günlerin hayalini kuran Tarhan, “İnsanın sokağa çıkamaması, nefes alamaması çok zor. Lütfen bana birileri, Sağlık Bakanlığı yardım eli uzatsın. Beni de anlasınlar, insanlar iki günlük sokağa çıkma yasağında sıkılıyor, ben ne yapayım? 5 senedir bu haldeyim. Sokağa çıkamıyorum, gezemiyorum. Çocuklarımla beraber okula gidemiyorum. Bu duruma kızım çok üzülüyor. Artık onun da psikolojisi bozuldu.” dedi.

TEDAVİ İÇİN 150 BİN TL İSTEDİLER

Eşi Aynur'un tedavisi için maddi durumunun iyi olmadığını söyleyen ve yardım bekleyen Metin Tarhan, “Tedavi için İstanbul-Bursa arasında çok sayıda doktoru gezdik. Devlet kanalından gerekli müdahaleyi yaptılar. İki doktorun muayenehanesine gittik, tedavisini üstlendiler fakat maddi durumum el vermediği için ben tedavi yaptıramadım. Bir doktorumuz tedavi için 100 bin lira, diğeri 150 bin lira gibi bir para istedi. Ben zaten beş senedir inşaat işleriyle uğraşıyorum. İmkanım yettiği kadar yapabileceğimi yaptım. Beş çocuğum var. 10 yaşında bir kızım var. Annesine o bakıyor. Allah rızası için bize yardımcı olsunlar, eşimin tedavisini olmasını istiyoruz.” diye konuştu.