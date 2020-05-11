Fildişi Sahilleri ve Liberya'dan 88 kişi getirildi

Fildişi Sahilleri ve Liberya'dan 88 kişi getirildi

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Koronavirüs nedeniyle getirilen 88 Türk vatandaşı, Düzce'de yurda yerleştirildi.

Koronavirüs nedeniyle dünyanın farklı ülkelerinde mahsur kalan Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Türkiye'ye getirilmeye devam ediyor.

Fildişi Sahilleri ve Liberya'da bulunan 88 kişi, önce uçakla İstanbul'a ardından otobüslerle Düzce'ye getirildi.

88 KİŞİ YURDA YERLEŞTİRİLDİ

Güvenlik önlemleri eşliğinde getirilen yolcular, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Necla Pekolcay Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Polis ekipleri de ayrıca bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Yurtlarda 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları, Düzce Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, AFAD ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak.