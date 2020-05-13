Fındık bahçesinde kumar operasyonu

Karapürçek ilçesinde tombala oynarken yakalanan 6 kişiye, toplamda 22 bin 25 TL para kesildi.

Sakarya’nın Karapürçek ilçesi Yazılıgürgen Mahallesinde tombala oynandığı ihbarını alan Karapürçek İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş timleri, fındık bahçesindeki barakaya baskın düzenledi.

TOPLAM 22 BİN 25 TL CEZA KESİLDİ

Fındık bahçesindeki barakada tombala oynarken yakalanan F.A., E.K., Z.K., A.Y. H.A. ve S.K. isimli şahıslara, Kabahatler Kanununun 34 üncü maddesi gereğince 6 bin 125 TL ve yine aynı şahıslara Umumi Hıfzıssıhha kanununun 282. Maddesi gereğince 15 bin 900 TL. idari para cezası uygulandı.

ÜST ARAMASINDA 47 BİN LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Olay yerinde yapılan aramada 89 adet oyun markası, 317 adet oyun pulu, 25 adet tombala kağıdı, 2 adet ışıldak, 1 adet jeneratör, 10 metre elektrik kablosu, jeneratör için 3 litre benzin ve şüpheli şahıslar üzerinde yapılan kaba üst aramasında 47 bin 252 TL ele geçirilerek muhafaza altına alındı.