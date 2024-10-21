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İHA

Şiddetli fırtına, Elazığ ve Tunceli’de sabah saatlerinden itibaren etkili oldu.

Şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkilerken, kara ve deniz ulaşımında da aksamalar yaşandı.

Yoğun rüzgar nedeni ile Elazığ-Çemişgezek arasında düzenlenen feribot seferleri de karşılıklı olarak durdurulmuştu.

YENİDEN BAŞLADI

Ulaşımda mağdur olan vatandaşlar bu süre zarfında Pertek güzergahını kullanırken rüzgarın hafiflemesiyle Elazığ-Çemişgezek arasında düzenlenen feribot seferleri yeniden başladı.