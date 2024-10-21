İHA
Şiddetli fırtına, Elazığ ve Tunceli’de sabah saatlerinden itibaren etkili oldu.
Şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkilerken, kara ve deniz ulaşımında da aksamalar yaşandı.
Yoğun rüzgar nedeni ile Elazığ-Çemişgezek arasında düzenlenen feribot seferleri de karşılıklı olarak durdurulmuştu.
YENİDEN BAŞLADI
Ulaşımda mağdur olan vatandaşlar bu süre zarfında Pertek güzergahını kullanırken rüzgarın hafiflemesiyle Elazığ-Çemişgezek arasında düzenlenen feribot seferleri yeniden başladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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