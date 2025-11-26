Fosfin (PH₃) gazı nedir, nerelerde kullanılır? İşte riskleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tarım ve gıda depolama alanlarında yaygın şekilde kullanılan fosfin (PH₃) gazı, güçlü fümigasyon etkisi sayesinde zararlı kontrolünde kritik bir rol oynuyor.

Ancak renksiz ve kokusuz yapısı nedeniyle fark edilmesi zor olan bu gaz, son derece yüksek toksisitesi ile küçük miktarlarda bile ölümcül olabiliyor.

Son dönemde tahıl depolarında yaşanan zehirlenme vakaları sonrası “Fosfin gazı nedir, nerelerde kullanılır?” sorusu yeniden gündeme geldi.

Uzmanlar, PH₃ gazının kullanıldığı ortamlarda profesyonel ekipmanların zorunlu olduğunun altını çiziyor.

FOSFİN GAZI NEDİR?

Kimyasal formülü PH₃ olan fosfin; “fosfor trihidrit”, “fosfamin” ya da “hidrojenfosfit” isimleriyle de bilinen, oldukça güçlü bir toksik gazdır. Saf halde kokusuz olsa da ticari kullanımda, fark edilmesini kolaylaştırmak için genellikle sarımsak veya çürük balığı andıran bir koku ilave edilir.

ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Havadan ağırdır, çukur ve kapalı alanlarda birikme eğilimindedir.

Havayla temas ettiğinde patlayıcı karışım oluşturabilir.

Bazı durumlarda kendiliğinden tutuşabilen bir yapıdadır.

Kaynama noktası –88 °C olduğundan hızla gaz fazına geçer.

Uzmanlara göre fosfinin en tehlikeli yönü, çok düşük dozda bile ölümcül etki yaratabilmesidir.

FOSFİN GAZI NEDEN TEHLİKELİDİR?

Fosfin maruziyeti, kısa sürede ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Solunum yoluyla vücuda alınan gaz:

Şiddetli baş dönmesi ve mide bulantısı,

Solunum güçlüğü,

Akciğer hasarı,

Dolaşım bozuklukları,

Bilinç kaybı

gibi belirtilerle hızla kendini gösterir. Yüksek doza maruz kalınırsa kalp ve solunum durması görülmesi mümkündür.

FOSFİN GAZI NERELERDE KULLANILIR?

Tarım sektöründe en geniş kullanım alanına sahip kimyasallardan biri olan PH₃ gazı, özellikle depolanmış ürünlerde zararlıların yok edilmesi amacıyla tercih edilir.

1. Tarım Ürünlerinde Fümigasyon

Fosfin, şu ürünlerde sıkça uygulanır:

Buğday

Arpa

Mısır

Pirinç

Bakliyat ürünleri

Yem hammaddeleri

Alüminyum veya magnezyum fosfit tabletlerinin nemle reaksiyona girmesiyle açığa çıkan fosfin gazı, depolardaki zararlı böcek ve larvaları etkisiz hale getirir.

2. Hayvan Yemlerinin Korunması

Büyük yem depoları ve silolarda oluşabilecek bakteri ve böcek problemlerini önlemek için kontrollü fosfin uygulamaları yapılır.

3. İhracat Ürünlerinde Zorunlu Fümigasyon

Birçok ülke, ithal edilen tahıl ve kuru gıda ürünlerinde fümigasyon şartı koymaktadır. Fosfin, kalıntı bırakmaması ve yüksek etkinliği nedeniyle uluslararası ticarette en çok kullanılan yöntemdir.