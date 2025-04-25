Fransa'da okulda bıçaklı saldırı: 1 ölü

DHA

Fransa'da korkunç saldırı..

Nantes'taki Notre-Dame-de-Toutes-Aides Lisesi'nde dün öğle saatlerinde gerçekleşen olayda, lise ikinci sınıf öğrencisi 15 yaşındaki çocuk, bıçakla okul bahçesine girerek iki farklı sınıftaki arkadaşlarına saldırdı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 öğrenci yaralandı.

1 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ağır yaralanan öğrencilerden biri hayatını kaybetti. Saldırganın okuldaki öğretmenler tarafından güçlükle durdurulduğu bildirilirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Olay sonrası saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı.

MACRON: ÖĞRETMENLER DAHA FAZLA TRAJEDİNİN ÖNÜNE GEÇTİLER

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı açıklamada,“Nantes'taki bir lisede gerçekleşen bıçaklı saldırıda bir genç kız hayatını kaybetti ve üç lise öğrencisi yaralandı. Ailelere, lise öğrencilerine ve tüm eğitim camiasına en içten düşüncelerimi iletiyorum. Öğretmenler müdahaleleriyle şüphesiz daha fazla trajedinin önüne geçtiler. Cesaretleri saygıyı hak ediyor.” ifadelerini kullandı.