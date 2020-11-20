Fuat Oktay'dan Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı

Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Çocuklarımız, en değerli varlığımız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Oktay, sosyal medya hesabından çocuklarla çektirdiği bir fotoğraf karesine yer verdi.

"EN DEĞERLİ VARLIĞIMIZ"

Çocuklara "yanınızdayız" mesajı veren Oktay, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sizleri en doğal hakkınız olan daha güzel yarınlara hazırlamak için yanınızdayız. En değerli varlığımız olan çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun."