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    Galata Kulesi ve köprüler Azerbaycan renkleriyle süslendi

    İstanbul'un simge yapıları, cumhuriyetinin ilanının 102. yılı olması nedeniyle Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.
    • DHA
    • 28.05.2020 - 08:18
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    Galata Kulesi ve köprüler Azerbaycan renkleriyle süslendi

     

    Azerbaycan, cumhuriyetin ilanının 102. yılını kutluyor. İstanbul'da önemli günlerde renk ve ışık gösterilerine sahne olan Galata Kulesi ile köprüler de Azerbaycan bayrağının renkleri ile aydınlatıldı.

    DIŞARIDA OLANLAR, HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

    Galata Kulesi ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün aydınlatılması ise İstanbulluların dikkatlerinden kaçmadı. Çok sayıda vatandaş, eserlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Galata Kulesi ve köprüler Azerbaycan renkleriyle süslendi ViDEO

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