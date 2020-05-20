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    Galata Kulesi'nde Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafları

    İstanbul'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Galata Kulesi'ne Türk bayrağı ve Ulu Önder Atatürk'ün fotoğrafları yansıtıldı.
    • AA
    • 20.05.2020 - 06:25
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