Galeria Sitesi soruşturmasında 7 tahliye: Diyarbakır'da 89 kişiye mezar olmuştu

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma, Deprem Soruşturma Bürosu'nda görevli bir cumhuriyet başsavcı vekili ve üç savcı tarafından sürdürülüyor.
Merkez Yenişehir ilçesi Mimar Sinan Caddesi'nde yıkılan ve 89 kişinin hayatını kaybettiği, altında Galeria İş Merkezi'nin bulunduğu siteyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklu bulunan zanlılardan 7'si hakkında avukatları tarafından nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne tahliye talebinde bulunuldu.
Tahliye kararı verildi
Talebi değerlendiren hakimlik tutuklulukta geçirilen süre ve delillerin toplanmasını gerekçe göstererek Bahattin Y., Ender T., Mehmet T., Muhammed Aziz Ö., Nihat Y., Rojhat Ş. ve Selahattin Ö.'nün tahliyesine karar verdi.
Soruşturma kapsamında 4 müteahhidin tutukluluğu devam ediyor.