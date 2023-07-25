Galeria Sitesi soruşturmasında 7 tahliye: Diyarbakır'da 89 kişiye mezar olmuştu Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 89 kişinin yaşamını yitirdiği Diyarbakır'daki Galeria Sitesi'ne ilişkin soruşturmada tutuklanan zanlılardan 7'sinin tahliyesine karar verildi.

AA & Ensonhaber

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma, Deprem Soruşturma Bürosu'nda görevli bir cumhuriyet başsavcı vekili ve üç savcı tarafından sürdürülüyor.

Merkez Yenişehir ilçesi Mimar Sinan Caddesi'nde yıkılan ve 89 kişinin hayatını kaybettiği, altında Galeria İş Merkezi'nin bulunduğu siteyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklu bulunan zanlılardan 7'si hakkında avukatları tarafından nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne tahliye talebinde bulunuldu.

Tahliye kararı verildi

Talebi değerlendiren hakimlik tutuklulukta geçirilen süre ve delillerin toplanmasını gerekçe göstererek Bahattin Y., Ender T., Mehmet T., Muhammed Aziz Ö., Nihat Y., Rojhat Ş. ve Selahattin Ö.'nün tahliyesine karar verdi.

Soruşturma kapsamında 4 müteahhidin tutukluluğu devam ediyor.