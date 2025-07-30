Gazeteci Cem Küçük’ün babası fındık bahçesinde ölü bulundu

Zonguldak'ta Kozlu ilçesine bağlı Güvercin Caddesi’nde TGRT Haber Spikeri ve gazeteci Cem Küçük’ün babası Erdal Küçük (74), yakınlarının haber alamaması üzerine arama çalışmasının ardından fındık bahçesinde ölü bulundu.

KESİN ÖLÜM SEBEBİ BİLİNMİYOR

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri ve cenaze aracı sevk edildi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Erdal Küçük’ün cenazesi Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kalp hastası olduğu öğrenilen Erdal Küçük’ün kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak. Öte yandan Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede detaylı inceleme gerçekleştirdi.