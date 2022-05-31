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    Gaziantep Valisi Davut Gül'den darbedilen Suriyeli kadın paylaşımı

    Gaziantep Valisi Davut Gül'den darbedilen Suriyeli kadın paylaşımı

    Gaziantep'te darbedilen Suriyeli kadın hakkında Gaziantep Valisi Davut Gül resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2022 - 01:25
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 01:41
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    Gaziantep'te çocuk kaçırdığı iddia edilen, Suriyeli ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen yaşlı bir kadın darbedilmişti.

    Konuyla ilgili Gaziantep Valisi Davut Gül resmi Twitter hesabından açıklamada bulundu.

    Yaşlı kadın koruma altına alındı, saldırgan yakalandı

    Gül paylaşımında, "Engelli ve yaşlı teyzemize tekme atan kişi emniyetimizin titiz çalışması sonucu tespit edilmiş ve savcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır. Vali yardımcımız,teyzeyi evinde ziyaret ederek devletimizin sıcak elini uzatmıştır. Kriminal tiplere fırsat vermeyeceğiz. Üzgünüz…" ifadelerini kullandı.

    "Uyuşturucu ve hırsızlıktan bir çok suç kaydı bulunan.."

    Vali Gül ile görüştüğünü belirten gazeteci Esra Elönü ise Twitter hesabından, "Can kardeşlerim sayın vali Davut Gül beyle görüştüm, bu twiti kalbimi tutarak yazıyorum . Teyzemiz Suriyeli zihinsel engelli uyuşturucu ve hırsızlıktan bir çok suç kaydı bulunan bir tane açık büfe kromozom çocuğu yürüyen WC, teyzemize tekme atıyor ." ifadelerini kullanarak saldırganın sabıkasının kabarık olduğunu belirtti.

    Gaziantep'te engelli Suriyeli kadını darbettiler - Video

    Gaziantep Valisi Davut Gül den darbedilen Suriyeli kadın paylaşımı #2

    Gaziantep Valisi Davut Gül den darbedilen Suriyeli kadın paylaşımı #3

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