Gaziantep'te 1 milyon TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi
İHA

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında Şehitkâmil ilçesinde F.Y. isimli şahsın iş yerinde kaçak malzemelerinin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine söz konusu adreste arama yapıldı.

PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON TL

Adli arama neticesinde piyasa değeri toplam 1 milyon TL olan 55 adet gümrük kaçağı akıllı telefon ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Abdullah Paçal
Editor