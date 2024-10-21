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Gaziantep'te 1 milyon TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi

Gaziantep'te 1 milyon TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi Piyasa değeri 1 milyon TL olan 55 adet gümrük kaçağı akıllı telefon ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.