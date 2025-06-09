Gaziantep'te 7 katlı binanın çatısı alev alev yandı

İHA

Gaziantep'te Şahinbey ilçesi İbni Sina Mahallesi'nde 7 katlı bir binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ÇATI KISA SÜREDE ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Kısa sürede büyüyen yangın tüm çatıyı sardı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI KONTROL ALTINA ALDI

Çatıyı alev topuna çeviren yangını itfaiye söndürdü Kısa sürede çatıyı alev topuna çeviren yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Yangın büyük korku ve paniğe neden oldu Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, büyük korku ve paniğe neden olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.