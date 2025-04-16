Gaziantep'te aniden yola fırlayan at, polis aracına çarptı

DHA
Görünmez kaza faciaya neden oluyordu...
Gaziantep'te akşam saatlerinde havaalanı Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kavşağında meydana gelen olayda, seyir halindeki 27 AOU 719 plakalı sivil polis aracı, aniden yola fırlayan başıboş ata çarptı.
AT POLİS ARACININ İÇİNE GİRDİ: 2 POLİS YARALI
Çarpmanın etkisiyle at polis aracının ön camından içeri girdi. Aldığı darbe ile at ölürken kazada polis memurları Sefa A. ve Ersin B. yaralandı.
Polis memurları, çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralılardan Sefa A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
AT VİNÇLE ÇIKARILDI
Telefon olan at araçtan vinç yardımıyla çıkarılırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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