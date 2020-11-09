Gaziantep'te bazı caddelerde sigara içmek yasaklandı

Salgınla mücadele kapsamında, şehrin kalabalık caddelerinde sigara içilmesi kısıtlandı.

Gaziantep İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Davut Gül başkanlığında toplanarak koronvirüs ile mücadele kapsamında yeni kararlar aldı.

Salgına yönelik tedbirler artırılırken, şehrin kalabalık caddelerinde sigara içilmesi yasaklandı.

KISITLAMANIN UYGULANDIĞI CADDELER

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İnsan yoğunluğunun fazla olduğu Şahinbey ilçesine bağlı Karagöz Caddesi, Gaziler Caddesi, İnönü Caddesi, Karataş 400. Cadde, Demokrasi Bulvarı ve Üniversite Bulvarı ile Şehitkamil ilçesine bağlı Maaşkuyu Caddesi, Korutürk Caddesi, Şoför Ali Caddesi, Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı ve Gazi Muhtar Paşa Bulvarı'nda maske kullanımını ihlal ederek ya da maskeyi aşağı indirerek yeme-içme ve sigara içilmesinin yasaklanmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

İHLAL EDENLERE ADLİ İŞLEM

Ayrıca, iş yeri sahiplerinin ve misafirlerinin iş yeri önlerinde masa ve sandalye koyarak veya ayakta maskelerini aşağı indirerek sigara içmelerinin de yasaklandığı belirtildi.

Karara uymayanlar hakkında idari işlem yapılacağı aktarılan açıklamada, konusu suç teşkil eden davranışlarla ilgili de adli süreç başlatılacağı belirtildi.