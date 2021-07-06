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    • Gaziantep'te bir hırsız, duvardan tırmanarak girdiği evden valiz dolusu eşya çaldı

    Gaziantep'te bir hırsız, duvardan tırmanarak girdiği evden valiz dolusu eşya çaldı

    Gaziantep'te gözüne kestirdiği eve örümcek adam gibi tırmanarak giren hırsızın, çaldığı eşyaları evde bulduğu valizlere koyarak kaçması güvenlik kameralarına yansıdı.
    • İHA
    • 06.07.2021 - 17:14
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    Gaziantep'te bir hırsız, duvardan tırmanarak girdiği evden valiz dolusu eşya çaldı

    Nizip ilçesinde son bir hafta da meydana gelen motosiklet ve evden hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlatan ekipler, hırsızlık olayının meydana geldiği mahalle ve sokaklardaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

    HIRSIZ YAKALANDI

    Kimliği tespit edilen hırsız M.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

    TIRMANARAK GİRDİ, VALİZLE KAPIDAN ÇIKTI

    Birçok suçtan kaydı bulunan M.Ç.’nin yakalanmadan önce girdiği eve adeta örümcek adam gibi tırmanarak girmesi güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Pişkin hırsızın tırmanarak girdiği evden çaldığı malzemeleri de yine evde bulduğu valizlere koyarak çıkması görüntülere yansıdı.

    Gaziantep te bir hırsız, duvardan tırmanarak girdiği evden valiz dolusu eşya çaldı #1

    TUTUKLANDI

    M.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Gaziantep te bir hırsız, duvardan tırmanarak girdiği evden valiz dolusu eşya çaldı #2

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