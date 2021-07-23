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    Gaziantep'te çıkan kavgada kardeşinin husumetlisi tarafından öldürüldü

    Nizip ilçesinde kardeşinin tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Yusuf D. hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 23.07.2021 - 02:58
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    Gaziantep'te çıkan kavgada kardeşinin husumetlisi tarafından öldürüldü

    Olay, Gaziantep Nizip ilçesine bağlı merkez Fatih Sultan Mahallesi’nde yaşandı. Bir dönercide çalışan Ali Osman D. husumetli olduğu iş arkadaşı Harun E. ile akşam saatlerinde iş çıkışı tartışmaya başladı.

    ŞAHIS OLAY YERİNDEN KAÇTI

    Sözlü tartışma bir süre sonra bıçaklı kavgaya dönerken Ali Osman D. ağabeyi Yusuf D.’yi arayarak olay yerine çağırdı. Olay yerine gelen ağabey Yusuf D. de kavgaya müdahil oldu.

    Gaziantep te çıkan kavgada kardeşinin husumetlisi tarafından öldürüldü #1

    Harun E. tarafından kavga esnasında bıçaklanan ağabey Yusuf D. ağır yaralandı. Harun E. olay yerinden kaçarak uzaklaşırken Yusuf D. kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf D. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

    Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri kavgayla ilgili inceleme başlattı. Polis Yusuf D.’yi bıçaklayarak öldüren zanlı Harun E.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

    Gaziantep te çıkan kavgada kardeşinin husumetlisi tarafından öldürüldü #2

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