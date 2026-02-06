Gaziantep'te depremzedeler yeni yuvalarına kavuştu: Ev değil, adeta villa

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

“Asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlerde ağır hasar alan Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı Kırsal Gökçedere Mahallesi’nde, depremzedeler için inşa edilen köy evlerinin yapımı tamamlandı. Hak sahiplerine teslim edilen konutlar, modern mimarisi ve sağlam altyapısıyla öne çıkıyor.

DEPREME DAYANIKLI BETONARME YAPILAR

Yeni köy evleri, fore kazık üzerine betonarme sistemle inşa edilerek deprem güvenliği ön planda tutuldu. Kısa sürede tamamlanan konutlar, hem estetik görünümleri hem de konforlu yaşam alanlarıyla depremzede vatandaşlardan tam not aldı.

NURDAĞI VE İSLAHİYE'DE VİLLA TİPİ KÖY EVLERİ

Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yapılan köy evleri, villa tipi mimarisiyle dikkat çekiyor. Evlerine yerleşen depremzedeler, kışı sıcak, güvenli ve modern yuvalarında geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

MUHTAR KAÇAKÇI: "BİR YIL İÇİNDE ANAHTARLARIMIZI ALDIK"

Gökçedere Mahalle Muhtarı Ümit Kaçakçı, deprem sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Nurdağı’na bağlı köyümüzde 66 vatandaşımızı kaybettik. 82 hak sahibi vatandaşımız bugün evlerine kavuştu. Devletimiz bir yıl içinde köy evlerinin yapımına başladı ve yine bir yıl içinde anahtarlarımızı teslim etti. Betonarme evlerimiz eski evlerimize göre çok daha konforlu oldu. Orman içinde, manzarası güzel, villaları aratmayan evler yapıldı. Vatandaşlarımız şu anda sorunsuz şekilde evlerinde yaşıyor.

DEPREMZEDE PARLAR: "BU KADARINI HAYAL EDEMEZDİK"

Yeni evine yerleşen depremzede Elif Parlar ise yaşadığı memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: