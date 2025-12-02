Gaziantep’te feci kazada 2 genç hayatını kaybetti

- Gaziantep Araban'da bir otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki kamyona çarptı.
- Kazada Tunahan Yiğit ve Mehmet Çetinpolat hayatını kaybetti.
- Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Gaziantep’te Araban ilçesi Kale Mahallesi TMO önünde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki kamyona çarptı.
HURDAYA DÖNEN ARAÇTA İKİ GENÇ YAŞAMINI YİTİRDİ
Feci kaza sonrası otomobil hurda yığınına dönerken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde araçta bulunan Tunahan Yiğit ile Mehmet Çetinpolat‘ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Hayatını kaybeden iki gencin cenazesi olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.