İHA
Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı.
9 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Operasyon sonucunda örgütünün mali yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 9 şüpheli yakalandı. Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Şüphelilere ait ikametlerde ve 3 iş yerinde yapılan aramada ise 1 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 172 adet fişek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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